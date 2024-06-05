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Премьер Грузии готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением

12:00 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства того, что один из еврокомиссаров угрожал ему, приводя в пример недавнее покушение на главу правительства Словакии Роберта Фицо.

«Когда дело касается угрозы, в которой прозвучала фамилия премьера Словакии, если будет интерес со стороны какой-либо страны, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», — сказал Кобахидзе журналистам.

Кобахидзе 23 мая сообщил, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре с ним перечислил меры, которые могут принять западные партнеры в случае преодоления вето на закон об иноагентах. Перечисляя эти меры, по словам Кобахидзе, еврокомиссар напомнил, что случилось с Фицо и призвал премьера Грузии быть осторожным. Позже еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи признался, что он говорил с Кобахидзе и упоминал инцидент с покушением на Фицо, но утверждал, что его слова не были угрозой и вырваны из контекста.

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