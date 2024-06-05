Премьер Грузии готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением
12:00 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства того, что один из еврокомиссаров угрожал ему, приводя в пример недавнее покушение на главу правительства Словакии Роберта Фицо.
«Когда дело касается угрозы, в которой прозвучала фамилия премьера Словакии, если будет интерес со стороны какой-либо страны, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», — сказал Кобахидзе журналистам.
Кобахидзе 23 мая сообщил, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре с ним перечислил меры, которые могут принять западные партнеры в случае преодоления вето на закон об иноагентах. Перечисляя эти меры, по словам Кобахидзе, еврокомиссар напомнил, что случилось с Фицо и призвал премьера Грузии быть осторожным. Позже еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи признался, что он говорил с Кобахидзе и упоминал инцидент с покушением на Фицо, но утверждал, что его слова не были угрозой и вырваны из контекста.
НОВОСТИ
- 13:20 05.06.2024
- Нетаньяху заявил о готовности Израиля к «очень решительным действиям» на севере
- 13:14 05.06.2024
- Сбер выявил схему мошенничества с «инвестициями» кредитов граждан в финансовые пирамиды
- 13:07 05.06.2024
- Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва
- 13:05 05.06.2024
- «Майдан» уничтожил Украину — премьер-министр Грузии
- 13:00 05.06.2024
- Каждый третий россиянин страдает ожирением — замглавы Минздрава
- 12:50 05.06.2024
- Сбер пока не меняет прогноз по росту розничного кредитования в банковском секторе в 2024 году на уровне 9-11%
- 12:40 05.06.2024
- Сбер прогнозирует рост спроса на ипотеку в июне
- 12:32 05.06.2024
- Работающие с Байденом люди заявляют об ухудшении его психологического состояния — WSJ
- 12:20 05.06.2024
- Китайский народ сам определит, как решить тайваньский вопрос — МИД КНР
- 12:05 05.06.2024
- Глава МИД Польши признал, что в ведомство вернули бывших выпускников МГИМО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать