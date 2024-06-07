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НОВОСТИ

«Роснефть» и Университет ИТМО будут вместе развивать наукоемкие цифровые проекты

18:20 07.06.2024

В ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания «Роснефть» и один из лидеров по подготовке специалистов в области IT, фотоники, робототехники, инноватики Национальный исследовательский университет ИТМО подписали соглашение о совместном развитии наукоемких цифровых проектов.

Согласно документу, стороны будут совместно разрабатывать конкурентоспособные технологии, а также проводить научные исследования в области инфохимии, цифрового моделирования, применения методов информатики для решения химических проблем, электрохимии и роботизации для нужд нефтегазовой промышленности РФ.

Как оговорено в документе, студентов, аспирантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава университета ИТМО планируется привлекать к масштабным научным исследованиям «Роснефти». Напомним, развитие технологического потенциала стало одним из ключевых элементов корпоративной стратегии «Роснефть-2030» и потому компания уделяет много внимания инновационной деятельности, стараясь добиваться технологического лидерства, на нефтяном рынке сейчас являющегося ключевым фактором конкурентоспособности.

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