Продвижение «зеленой повестки» - объявление энергетической войны населению Земли, заявил Игорь Сечин на ПМЭФ

17:43

Фото с сайта www.rosneft.ru



Преодолеть неравенство стран невозможно без надежных поставок нефти и газа, а агрессивное продвижение «зеленой повестки» по сути - объявление энергетической войны большинству населения Земли. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти»на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Он полагает, что спрос на электроэнергию будет увеличиваться за счет развивающихся стран, а им предстоит преодолевать энергетическую бедность. По словам Сечина, сегодня более двух из восьми миллиардов жителей Земли используют для бытовых нужд открытый огонь, а более 700 млн человек не имеют доступа к электричеству. «Поражает разрыв в потреблении энергии между бедными и богатыми странами, - акцентировал внимание Сечин. - Так, например, подушевое потребление в Индии, где живет около 20% населения Земли, в 11 раз ниже, чем в США. В целом в странах так называемой Большой семерки, где проживает менее 10% населения мира, энергопотребление на душу населения почти в три раза выше среднемирового».

При этом в развивающихся странах Азии и Африки наблюдается наибольший прирост населения и, как следствие, стремительное увеличение потребности в энергоресурсах, констатировал Сечин. Таким образом, снижение глобального потребления ископаемых ресурсов автоматически приведет не только к сохранению, но и к усугублению проблемы голода и энергетической бедности. «Агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли», - заявил глава «Роснефти» в своем докладе «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

В этих условиях преодолеть энергетическое неравенство можно только обеспечив надежные поставки нефти и газа. Как заявил Сечин, те, кто выступает за полный запрет ископаемого топлива и даже за поэтапный отказ от него, игнорируют роль нефти в современном мире. Как напомнил глава крупнейшей нефтяной компании, нефть используют не только для производства топлива, но и огромного количества товаров повседневного спроса. «Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни, - констатировал Сечин. - И, наоборот, для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации».