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Продвижение «зеленой повестки» - объявление энергетической войны населению Земли, заявил Игорь Сечин на ПМЭФ

17:43 08.06.2024

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Преодолеть неравенство стран невозможно без надежных поставок нефти и газа, а агрессивное продвижение «зеленой повестки» по сути - объявление энергетической войны большинству населения Земли. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Он полагает, что спрос на электроэнергию будет увеличиваться за счет развивающихся стран, а им предстоит преодолевать энергетическую бедность. По словам Сечина, сегодня более двух из восьми миллиардов жителей Земли используют для бытовых нужд открытый огонь, а более 700 млн человек не имеют доступа к электричеству. «Поражает разрыв в потреблении энергии между бедными и богатыми странами, - акцентировал внимание Сечин. - Так, например, подушевое потребление в Индии, где живет около 20% населения Земли, в 11 раз ниже, чем в США. В целом в странах так называемой Большой семерки, где проживает менее 10% населения мира, энергопотребление на душу населения почти в три раза выше среднемирового».

При этом в развивающихся странах Азии и Африки наблюдается наибольший прирост населения и, как следствие, стремительное увеличение потребности в энергоресурсах, констатировал Сечин. Таким образом, снижение глобального потребления ископаемых ресурсов автоматически приведет не только к сохранению, но и к усугублению проблемы голода и энергетической бедности. «Агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли», - заявил глава «Роснефти» в своем докладе «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

В этих условиях преодолеть энергетическое неравенство можно только обеспечив надежные поставки нефти и газа. Как заявил Сечин, те, кто выступает за полный запрет ископаемого топлива и даже за поэтапный отказ от него, игнорируют роль нефти в современном мире. Как напомнил глава крупнейшей нефтяной компании, нефть используют не только для производства топлива, но и огромного количества товаров повседневного спроса. «Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни, - констатировал Сечин. - И, наоборот, для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации».

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