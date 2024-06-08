«Фантомные баррели» на рынке нефти сводят на нет усилия ОПЕК+, заявил Игорь Сечин

17:55

На рынке нефти ожидаются серьезные изменения, о чем свидетельствует формирование западными и ближневосточными компаниями резервов, а также наращивание мощностей по добыче. Об этом главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, выступая с докладом на энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума. «Наличие «фантомных баррелей», способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК, - заявил глава компании. - Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран участников».

Как было сказано в докладе Сечина, страны Персидского залива активно наращивают свободные мощности по добыче, налаживают каналы сбыта и инвестируют в активы в странах-потребителях. А четыре ключевые страны-участницы ОПЕК (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак) уже располагают существенными свободными мощностями по добыче в 5,6 млн барр. в сутки, что эквивалентно 13% текущей добычи ОПЕК+. «Некоторое время назад эти страны объявили о планах по дальнейшему увеличению мощностей, - напомнил Сечин. - По оценкам экспертов, к 2027 году их совокупные свободные мощности вырастут еще почти на 2 млн барр. в сутки».

По мнению Сечина, волатильность на энергорынке может усилиться в связи с предстоящими президентскими выборами в США, где избиратели могут сделать свой выбор с учетом роста цен на бензин. «Так, средняя цена 3,6 доллара за галлон, а в некоторых штатах, таких как Калифорния - 5,4 доллара», - заявил глава «Роснефти», по словам которого, регулирование отрасли может измениться в случае победы одного из кандидатов. «Возникающие риски дают основания для предположения о возможном существовании плана «Б» на случай особого периода у каждого крупного участника», - полагает Сечин.

Согласно докладу, американские мейджоры проводят сделки по объединению с другими производителями, увеличивают свои возможности по добыче для обеспечения роста прибыли и дивидендов, однако рост производства остается за кадром, поскольку предусматривает капитальные затраты, которые нужно обеспечить высокими ценами. «Таким образом, «Эксон» завершает свою сделку по слиянию с «Пионером», «Шеврон» с «Хессом», ОПЕК+ уже объявил о своих планах о постепенном возвращении объёмов начиная с сентября, а «Арамко» проводит вторичное размещение своих акций, - констатрировал Сечин. - Уверен, что дополнительное размещение акций «Арамко» будет успешным, привлекательным и эффективным и станет историческим событием в мировой нефтяной отрасли».

По его мнению, бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ способны выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок. «Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного федерального бюджета сформирована исходя из 60 долларов за баррель, - заявил глава «Роснефти». - В этих условиях возможность оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия будет иметь принципиальное значение для стабилизации мировых рынков».