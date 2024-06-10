Комитет ГД предложит изменить процедуру ЕГЭ после случаев досмотра школьников
15:32 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профильный комитет Госдумы по просвещению после нескольких историй с досмотрами школьников перед ЕГЭ внесет в палату законопроект, который предусматривает изменения порядка проведения экзамена. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Ольга Казакова.
«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», — сказала Казакова ТАСС.
Ранее в социальных сетях появились жалобы школьников на досмотры в пунктах проведения экзаменов перед ЕГЭ. В частности, они фиксировались в Воронеже, Московской области, Чувашии. В связи с этим Рособрнадзор обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой ускорить проверку нарушений прав участников ЕГЭ, а также обнародовать ее результаты. В беседе с ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что досмотр участников перед ЕГЭ в принципе не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть только регламент прохода рамок.
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