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Число курящих мужчин в РФ снизилось более чем в два раза с 2009 года — Голикова

17:12 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число курящих мужчин в России с 2009 года снизилось более чем в два раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Когда мы в 2009 году принимали решение в рамках первого нацпроекта „Здоровье“ о необходимости решения вопросов, связанных со снижением употребления алкоголя и табака, — результаты у нас весьма значительные. У нас курили 40% мужчин, сейчас этот показатель значительно меньше, <…> снизился он более чем в два раза», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что в то же время сейчас негативно на показателе отражается распространение вейпов. По ее словам, также в два раза снизилось употребление алкоголя.

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