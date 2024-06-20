Объем поставок нефти из России в Китай в январе–мае увеличился на 11%
22:10 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем поставок нефти из России в Китай в январе–мае увеличился на 11% в годовом исчислении, до 46,7 млн т. РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Китай, следует из данных, опубликованных
Главным таможенным управлением КНР.
Стоимость поставок составила 27,8 млрд долл., что на 21% больше по сравнению с январем–маем прошлого года. На нефть приходится половина стоимости всего российского экспорта в КНР. За весь 2023 год Россия экспортировала в Китай 107 млн т нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. За пять месяцев этого года Россия экспортировала в Китай по газопроводу «Сила Сибири» газа на 3,2 млрд долл., что на 15% больше, чем годом ранее, следует из данных китайской таможни.
За весь 2023 год экспорт составил 6,4 млрд долл., увеличившись на 62%. Объем же поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в январе–мае сократился на 5%, до 2,85 млн т. Стоимость поставок составила примерно 1,7 млрд долл., что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В мае Китай приобрел 447 тыс. т российского СПГ, что на 42% меньше, чем в апреле, следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.
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