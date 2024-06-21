Для борьбы с хуситами в Красном море ЕС нужно в два раза больше кораблей — адмирал

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейскому союзу необходимо в два раза больше кораблей, чтобы эффективно противостоять атакам йеменских хуситов на коммерческие суда в районе Красного моря. Об этом заявил командующий морской операцией ЕС Aspides контр-адмирал Василиос Грипарис.

По его словам, необходимость увеличения численности миссии ЕС в Красном море обоснована участившимися атаками хуситов на гражданские суда. «У нас не так много ресурсов, при этом зона операции огромная. Я настаиваю на том, чтобы все страны — участницы [ЕС] предоставили больше средств (военных кораблей — прим. ТАСС)», — сказал Грипарис в интервью агентству Bloomberg.

Сейчас в миссии задействованы четыре корабля, поэтому из-за нехватки средств они действуют в основном в районе Баб-эль-Мандебского пролива у берегов Йемена, хотя мандат миссии простирается от Красного моря до Аравийского. По словам Грипариса, число задействованы кораблей нужно увеличить «более чем в два раза». Он пояснил, что ежедневно пролив проходят около 40-50 судов, которым нужна защита. «Нужно значительное число кораблей, чтобы обеспечить им защиту», — подчеркнул он.

Военный подчеркнул, что такое увеличение числа кораблей, задействованных в операции, нацелено не на то, чтобы действовать более агрессивно против хуситов, а на расширение радиуса действия европейских ВМС. «Мы не считаем, что удары по хуситам могут решить проблему. Некоторые страны пробовали делать это несколько лет назад, а некоторые делают это до сих пор, но мы видим, что это не ведет к решению проблемы», — пояснил Грипарис.

Контр-адмирал утверждает, что с начала операции в феврале военные корабли ЕС оказали помощь 164 судам, сбили более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и уничтожили 4 противокорабельные баллистические ракеты.