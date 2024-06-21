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НОВОСТИ

Президент Молдавии подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС

13:00 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению республики к Евросоюзу, которые стартуют в Люксембурге 25 июня.

«Глава государства подписал указ о начале переговоров о присоединении к ЕС и назначении вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристины Герасимов главным переговорщиком от Республики Молдова», — сообщает пресс-служба президента.

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