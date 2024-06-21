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Цена нефти Brent на ICE превысила $86

18:00 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE превысила $86 за баррель впервые с 30 апреля 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 17:35 мск, цена Brent поднималась на 0,54%, до $86,18 за баррель.

К 17:46 мск фьючерс на Brent немного замедлил рост и торговался на уровне $86,15 (+0,51%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе рос на 0,67%, поднимаясь до $81,69 за баррель.

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