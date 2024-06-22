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ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности «Днепра»

09:00 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 130 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«В течение суток потери противника составили до 130 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица М777 калибра 155 мм, три гаубицы Д-20 калибра 152 мм, самоходно-артиллерийская установка „Акация“ калибра 152 мм, гаубица „Мста-Б“ калибра 152 мм, гаубица Д-30 калибра 122 мм, орудие М-119 калибра 105 мм. Ударными беспилотными летательными аппаратами выведены из строя пять единиц автомобильной техники», — сказал он.

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