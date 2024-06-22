Отношения США и Вьетнама крепки как никогда, считает Госдеп
18:00 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения Соединенных Штатов и Вьетнама стали крепкими как никогда, считает помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.
«Мы считаем, что эти отношения крепки как никогда раньше», — сказал он на пресс-конференции в столице Вьетнама.
Комментируя государственный визит во Вьетнам российского президента Владимира Путина, Критенбринк отметил, что «только Вьетнам может решить, как лучше защищать свой суверенитет и продвигать свои интересы». Вместе с тем он подчеркнул, что США пытались донести до Вьетнама и других партнеров связанную с Россией озабоченность. Чиновник также отрицал, что его приезд в Ханой, последовавший сразу за визитом Путина, как-то связан с поездкой российского лидера.
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