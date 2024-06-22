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Около 7,5 тыс. преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах РФ установят доплату

19:30 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 7,5 тыс. преподавателей в 50 российских вузах — участниках проекта «Передовые инженерные школы» с 1 сентября будут получать доплату за преподавание фундаментальных дисциплин, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Также на них планируется сократить учебную нагрузку без снижения зарплаты.

В министерстве отметили, что на первом этапе эта система охватит 178 специальностей в естественно-научной, инженерной и медицинской областях образования. К фундаментальным будут относиться теоретические дисциплины в области математики, физики, биологии, химии и информатики. Как правило, они преподаются на 1-2 курсах.

«С нового учебного года изменения в оплате труда преподавателей фундаментальных дисциплин произойдут в 50 вузах — участниках проекта „Передовые инженерные школы“. По предварительным оценкам, в них работает порядка 7,5 тыс. преподавателей, ведущих курсы по фундаментальным дисциплинам у 300 тыс. студентов. В качестве предлагаемых мер рассматриваются сокращение учебной нагрузки преподавателей фундаментальных дисциплин без снижения уровня заработной платы и установление доплат за преподавание фундаментальных дисциплин в привязке к средней заработной плате в регионе», — говорится в сообщении.

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