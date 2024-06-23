В Вашингтон вылетел глава МО Израиля, где обсудит Ливан и Газу
10:20 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я отправлюсь в Соединенные Штаты по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. В США я встречусь с министром обороны, госсекретарем и другими высокопоставленными должностными лицами. В ходе этих встреч я планирую обсудить развитие событий в Газе и Ливане. Мы (Израиль — прим. ТАСС) готовы к любым действиям, которые могут потребоваться в Газе, Ливане и других районах», — заявил перед вылетом в США Галант, чьи высказывания распространила пресс-служба израильского Минобороны.
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