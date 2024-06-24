В Абхазии задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе с РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Абхазии задержали ряд лиц по подозрению в совершении убийства 23 июня на границе с РФ в Гагрском районе. Об этом ТАСС сообщил сотрудник Генпрокуратуры.

«Оперативная работа идет. Есть люди, которых доставили по подозрению в совершении преступления на границе, в результате которого погиб один человек и трое ранены. Их допрашивают, устанавливается причастность к преступлению», — сказал собеседник агентства.