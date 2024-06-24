Уровень жизни европейцев оказался под угрозой из-за производительности труда — Bloomberg

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий уровень жизни населения Евросоюза оказался под угрозой из-за низкой производительности труда, что особенно заметно на фоне показателей США. Такое мнение высказывается в материале агентства Bloomberg.

По его данным, у жителей большинства стран ЕС, в том числе ФРГ, Италии и Франции, в среднем за год меньше рабочих часов, чем у жителей США. Это сказывается на доходах европейцев: по данным Всемирного банка (ВБ), уже в 2022 году ВВП на душу населения в США был на 28% выше, чем в ЕС и Великобритании. Отмечается, что, поскольку руководство ЕС будет вынуждено также решать проблему сокращения трудоспособного населения, страны ЕС могут оказаться неспособны поддерживать системы социального обеспечения и государственных пенсий.

Сами европейцы высоко оценивают уровень своего благосостояния. Согласно результатам опросов Eurobarometer от марта 2024 года, подавляющее большинство жителей Европы (82%) считают, что качество жизни в их регионе хорошее.