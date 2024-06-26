Финляндия выделила 500 тыс. евро для подготовки Украины к ЕС
20:45 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа для Украины была запущена в 2023 году и является крупнейшей из страновых программ ОЭСР и рассчитана на четыре года, уточняется в сообщении.
В программе Финляндия делает акцент на развитии верховенства закона и административных структур, совершенствовании антикоррупционных мер и содействии реформам бизнес-среды на основе опыта ОЭСР. Страновая программа для Украины поддерживает приоритеты политики Финляндии, направленные на укрепление верховенства закона, энергетической безопасности и климатической устойчивости Украины, а также на улучшение качества образования и обучения в стране, уточняет МИД.
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