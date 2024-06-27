С начала СВО оборонно-промышленная база РФ стала сильнее - посол США

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонно-промышленная база России намного сильнее, чем была до начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил посол США в КНР Николас Бернс.



«Эта оборонно-промышленная база [РФ] гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом [конфликта]», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.



Ранее эксперты Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) пришли к выводу, что санкции, которые западные страны вводили и вводят против России, не оказывают достаточно сильного эффекта на работу ее военно-промышленного комплекса.





