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С начала СВО оборонно-промышленная база РФ стала сильнее - посол США

18:50 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонно-промышленная база России намного сильнее, чем была до начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил посол США в КНР Николас Бернс.

«Эта оборонно-промышленная база [РФ] гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом [конфликта]», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Ранее эксперты Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) пришли к выводу, что санкции, которые западные страны вводили и вводят против России, не оказывают достаточно сильного эффекта на работу ее военно-промышленного комплекса.


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