В России упрощен порядок размещения мусорных контейнеров
17:00 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ упростило порядок установки контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.
«Внести в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, <…> следующие изменения: <…> б) дополнить пунктом 36 <…> „контейнерная площадка для накопления твердых коммунальных бытовых отходов“, — говорится в тексте постановления.
По информации Росреестра, документ был подготовлен по результатам работы правительственной комиссии в связи с обращениями садоводческих и огороднических товариществ о трудностях размещения контейнерных площадок для сбора ТКО. Аналогичные трудности отмечены и применительно к придомовым территориям многоквартирных домов.
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