В России упрощен порядок размещения мусорных контейнеров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ упростило порядок установки контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«Внести в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, <…> следующие изменения: <…> б) дополнить пунктом 36 <…> „контейнерная площадка для накопления твердых коммунальных бытовых отходов“, — говорится в тексте постановления.

По информации Росреестра, документ был подготовлен по результатам работы правительственной комиссии в связи с обращениями садоводческих и огороднических товариществ о трудностях размещения контейнерных площадок для сбора ТКО. Аналогичные трудности отмечены и применительно к придомовым территориям многоквартирных домов.