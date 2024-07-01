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В Москве задержан мужчина, нарисовавший аббревиатуру ГУР на памятнике Жукову

12:32 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители задержали мужчину, который нарисовал аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Мужчина написал на памятнике Георгию Жукову на Манежной площади в баллончиком с краской надпись ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки Украины. Он задержан», — сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России) УК РФ. «По предварительным данным, в момент задержания мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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