Первая микрофинансовая организация подключилась к программе комплексного урегулирования Сбера

15:45

Компания «ВебЗайм» стала первой среди микрофинансовых организаций (МФО), которая присоединилась к программе комплексного урегулирования долгов. Теперь еще больше клиентов смогут оперативно получить решение своей сложной финансовой ситуации.

С начала 2024 года Сбер в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал 7,4 тыс. проблемных кредитов на сумму 3,3 млрд руб. Для сравнения – за весь прошлый год было урегулировано 6,2 тыс. кредитов на сумму 2,9 млрд руб.

Программа комплексного урегулирования была запущена Сбером в 2022 году. Такая программа помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь). Человек может одновременно получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. В рамках программы клиент обращается к одному из кредиторов, который координирует взаимодействие с другими участникам для выработки единого решения. На сегодняшний день в программе участвуют 11 кредиторов.

«Первые два года к программе комплексного урегулирования постепенно присоединялись банки. Однако позднее стало очевидно, что необходимо участие не только банков, но и коллекторских агентств, а также микрофинансовых организаций, – рассказал Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка. – Мы увидели, что у некоторых наших клиентов есть кредиты и от МФО. Это связано с тем, что в разные моменты жизни люди сталкиваются с разными финансовыми потребностями и выбирают различных кредиторов. Когда возникает сложная финансовая ситуация, требуется единое решение, которое учитывает обязательства перед всеми кредиторами. До недавнего времени комплексное урегулирование задолженности с участием МФО было невозможно. Но теперь, благодаря присоединению МФО к программе комплексного урегулирования, мы можем предложить клиентам более широкий спектр решений и помочь им быстрее выйти из сложной финансовой ситуации».