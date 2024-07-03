Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в 2023 г. снизились на 18%
13:32 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доходы от продажи нефти стран, входящих в ОПЕК, по итогам 2023 года сократились на 18% к 2022 году, до $679,746 млрд. Такие данные приводятся в ежегодном статистическом бюллетене организации.
Сильнее всего доходы упали у Экваториальной Гвинеи — на 44%, до $1,745 млрд. У Саудовской Аравии доходы снизились почти на четверть по сравнению с предыдущим годом — на 24%, до $248,376 млрд.
Физический объем экспорта нефти странами ОПЕК в 2023 году снизился — на 5%, до 19,31 млн баррелей в сутки (б/с). Доля ОПЕК в мировых поставках нефти в 2023 году составила 44,96%, что немного меньше, чем в 2022 году (46,69%).
Более 50% от общего объема поставок нефти странами организации пришлось на азиатское направление, при этом почти половина этого объема пришлась на Китай — 24,29%. Доля экспорта нефти в Европу составила 18%.
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