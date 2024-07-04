Индия и КНР удвоят усилия для решения проблем на пограничных территориях — индийский МИД

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и Китай договорились прикладывать вдвое больше усилий, чтобы разрешить проблемы на пограничных территориях. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар после встречи с китайским коллегой Ван И в Астане в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Сегодня утром в Астане состоялась встреча с членом Политбюро ЦК КПК и министром иностранных дел Ван И. Обсудили скорейшее решение остающихся проблем в приграничных районах. Согласились удвоить усилия по дипломатическим и военным каналам с этой целью», — написал Джайшанкар на своей странице в соцсети «X».

Глава индийского внешнеполитического ведомства отметил, что для обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах важное значение имеет уважение линии фактического контроля, разделяющей два государства. Также он назвал три принципа, которые будут определять отношения между странами: «взаимное уважение, взаимная чувствительность и взаимный интерес».