На ВДНХ с 6 по 14 июля проведут фестиваль «Вкусы России» — Сергунина

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В Москве на ВДНХ с 6 по 14 июля состоится гастрономический фестиваль «Вкусы России», который будет частью крупного городского проекта «Лето в Москве». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, свои товары на фестивале смогут представить более 300 производителей из нескольких десятков регионов РФ.

"Они привезут башкирский и якутский мед, угличский и алтайский сыр, карельскую форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко, татарские сладости и многое , - отметила Сергунина. - Ассортимент ярмарки будет меняться, чтобы гости могли познакомиться с разнообразием отечественных продуктов".

Площадка фестиваля будет открыта у арки главного входа ВДНХ. Рядом будут расположены места для отдыха посетителей, а также фотовыставка, которая посвящена национальному конкурсу «Вкусы России».

Напомним, в 2020–2021 годах проект «Вкусы России» проводился как национальный конкурс региональных продуктов, а с 2022 года он стал масштабным гастрономическим фестивалем.

Гостей ждет ресторанный дворик, на котором повара будут готовить национальные блюда, например, такие как алтайская закуска из маринованных патиссонов, угличский плов с перепелкой, хычины, дагестанский кебаб, лепешки с камчатским папоротником и мурманский десерт «Морошковые облака». Также будут открыты торговые павильоны, где можно будет купить региональные товары.

На фестивале будут действовать монопродуктовые кафе, где можно будет попробовать, например, пельмени, национальную выпечку, стейки.

Также будут проводиться кулинарные мастер-классы, где шеф-повара станут учить всех желающих готовить традиционные кушанья.