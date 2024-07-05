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НОВОСТИ

Спонсоры демократов намерены оказать давление на Байдена, чтобы он вышел из гонки — NYT

12:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие спонсоры Демократической партии собираются оказать давление на президента США Джо Байдена, чтобы вынудить его выйти из предвыборной гонки. Об этом пишет газета The New York Times.

По ее информации, группа спонсоров демократов работает над сбором $100 млн для целевого фонда Next Generation PAC, который будет использоваться для поддержки кандидата — замены Байдена. Если действующий президент не откажется от дальнейшего участия в избирательной кампании, средства фонда могут быть использованы в качестве помощи кандидатам, избирающимся на иные должности, сообщили изданию неназванные источники. По их словам, многочисленные предложения о финансировании фонда уже поступают от крупных доноров с Уолл-стрит и Кремниевой долины.

Другие спонсоры Демпартии угрожают прекратить финансировать не только кампанию Байдена, но и других демократических групп, если глава государства не откажется от участия в выборах, подчеркивает газета. Отмечается, что часть доноров выступает в поддержку направления денег кандидатам на менее высокие должности в стране. Они призывают избранных должностных лиц всех уровней публично оказать давление на Байдена, чтобы заставить его выйти из предвыборной гонки, добавляет NYT.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что десятки законодателей-демократов намерены подписать письмо с требованием снять с предвыборной гонки Байдена. Данный шаг может быть предпринят в связи с паникой демократов из-за их опасений, что выдвижение Байдена будет стоить им также утраты контроля над Конгрессом.

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