США не собираются менять политику по отношению к Ирану с учетом состоявшихся выборов - Госдеп

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результаты прошедших президентских выборов в Иране не повлияют на политику США в отношении этой страны. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Госдепартаменте.

«Выборы не окажут значительного влияния на наш подход к Ирану», — заявил представитель ведомства. По его словам, опасения Вашингтона в отношении Тегерана «остаются неизменны». «В то же время мы остаемся привержены дипломатии, когда это отвечает американским интересам», — подчеркнул он.