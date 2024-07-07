США не собираются менять политику по отношению к Ирану с учетом состоявшихся выборов - Госдеп
09:10 07.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Результаты прошедших президентских выборов в Иране не повлияют на политику США в отношении этой страны. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Госдепартаменте.
«Выборы не окажут значительного влияния на наш подход к Ирану», — заявил представитель ведомства. По его словам, опасения Вашингтона в отношении Тегерана «остаются неизменны». «В то же время мы остаемся привержены дипломатии, когда это отвечает американским интересам», — подчеркнул он.
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