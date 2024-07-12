Аграрии РФ собрали уже больше 32 млн т зерновых, прогноз на год сохраняется — Лут

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России на текущий момент собрано уже свыше 32 млн тонн зерновых, прогноз на год не меняется и остается на уровне 132 млн тонн. Об этом сообщила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«С точки зрения уборки, сейчас мы идем в силу погодных условий, оперативнее, чем в прошлом году. На текущий момент мы собрали больше 32 миллионов тонн зерновых. Основная [уборка] сейчас у нас где-то в конце июля <…>. Пока прогноз по зерновым мы не меняем. Пока прогноз у нас остается 132 млн тонн», — сказала Лут.