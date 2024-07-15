Внешняя задолженность Италии приближается к трем триллионам евро
14:32 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешний долг Италии увеличился в мае на 13,3 млрд евро по сравнению с предыдущим месяцем и приближается к отметке 3 трлн евро. Такие данные распространил Центробанк Италии Bankitalia (Banca d'Italia).
В Италии один из самых высоких уровней госдолга в Европе, что делает экономику страны уязвимой перед рыночными спекуляциями. Проценты по его обслуживанию определяются переменной (спред), указывающей также на разницу стоимости ценных бумаг Италии и Германии. На сегодняшний день она колеблется в районе 130 пунктов, что вполне приемлемый показатель.
Кроме того, Риму годами не удается сократить соотношение между долгом в ВВП, которое чуть ниже 140%. Экономический рост, по разным прогнозам, не превышает 1%.
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