Из-за сбоя на Ростовской АЭС в ряде городов и населенных пунктов региона введены ограничения по подаче электроэнергии
21:30 16.07.2024 Источник: Интерфакс, ТАСС
Часть Ставропольского края, включая курортный регион Кавказских Минеральных Вод, временно ограничены в электроэнергии, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
"На Ростовской АЭС произошел сбой в работе генерирующего оборудования. Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 МВт. Отключения абонентов уже произошли в нескольких территориях", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии - сегодня с 22:00 до 23:00 часов, - сообщает Интерфакс.
Три района в Ростове-на-Дону остались без электроэнергии из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко, - пишет ТАСС.
«Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка», — написал он.
В Минэнерго РФ сообщали, что временные ограничения потребления электроэнергии введены на Юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.
НОВОСТИ
- 20:00 16.07.2024
- Мирные предложения премьера Венгрии по Украине отвергнуты главой Евросовета - СМИ
- 19:45 16.07.2024
- Правительство Франции уходит в отставку
- 19:35 16.07.2024
- В США программа замены старых МБР на новые может затянуться до конца 30-х гг - СМИ
- 19:20 16.07.2024
- Стратегия Европы по санкциям против РФ, копирующая действия американцев, была провалом - Сийярто
- 19:15 16.07.2024
- Глава МИД Венгрии: ООН была создана не как группа для стран-единомышленников
- 17:47 16.07.2024
- На Украине более половины граждан не ассоциируют себя с европейцами — опрос
- 17:17 16.07.2024
- Около 200 артистов из 17 стран выступят на фестивале циркового искусства "Идол" в Москве
- 17:12 16.07.2024
- Канцлер Австрии не поддержал бойкот венгерского председательства в Совете ЕС
- 17:00 16.07.2024
- Боррель считает, что Европа переживает «демографическую зиму»
- 16:32 16.07.2024
- Медведчук в письме Трампу указал на возможный украинский след в покушении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать