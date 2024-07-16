Из-за сбоя на Ростовской АЭС в ряде городов и населенных пунктов региона введены ограничения по подаче электроэнергии

21:30 Источник: Интерфакс, ТАСС

Часть Ставропольского края, включая курортный регион Кавказских Минеральных Вод, временно ограничены в электроэнергии, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"На Ростовской АЭС произошел сбой в работе генерирующего оборудования. Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 МВт. Отключения абонентов уже произошли в нескольких территориях", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии - сегодня с 22:00 до 23:00 часов, - сообщает Интерфакс.

Три района в Ростове-на-Дону остались без электроэнергии из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко, - пишет ТАСС.

«Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка», — написал он.

В Минэнерго РФ сообщали, что временные ограничения потребления электроэнергии введены на Юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.