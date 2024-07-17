На Сахалине состоялась премьера первого в России балета на основе искусственного интеллекта

10:15

Фото пресс-службы Сбера



В Южно-Сахалинске состоялась премьера первого в России балета, созданного с помощью технологий искусственного интеллекта (AI) Сбера. Спектакль посвящен истории любви семьи инженеров, отправившихся на стройку века по зову сердца и Родины.

AI-технологии Сбера комплексно использовались для создания спектакля. GigaChat помог уточнить сценарий и хореографию, Kandinsky – сгенерировать эскизы декораций и костюмов, а SymFormer – создать оригинальные музыкальные партии в стилистике современной классической музыки.

«Искусственный интеллект уже успел проявить себя в разных сферах, в том числе в искусстве, – отметил Андрей Незнамов, начальник Центра человекоцентричного AI Сбербанка. – Теперь он помог творческой команде создать уникальный Al-балет на стыке искусства и новых технологий Сбера. Синергия творчества людей и нейросетей даст зрителям возможность получить настоящее наслаждение от музыки и танца».

«Искусство, как и технологии, всегда в авангарде жизни, – подчеркнул Кирилл Ермоленко, заслуженный артист России, генеральный директор АНО «Креативные индустрии». – Искусственный интеллект прочно входит в нашу жизнь, и я вместе с командой решил раскрыть потенциал AI-технологий в творчестве, создав первую подобную балетную постановку. Конечно, мы лишь в самом начале широкого применения генеративного интеллекта, но благодаря всесторонней поддержке Сбера и уникальных специалистов я уверен, что мы создадим новый тренд в искусстве».

Al-балет исполнили профессионалы из разных регионов нашей страны. Впервые на одной сцене встретились артисты Михайловского театра оперы и балета из Санкт-Петербурга и театра танца «Диалог» Сахалинской филармонии. Автором идеи и режиссером выступил заслуженный артист России Кирилл Ермоленко, композитором – Руслан Сабиров, хореографом – Иван Зайцев, художником-постановщиком – Мария Семакова. Премьера состоялась благодаря Сахалинской филармонии и АНО «Креативные индустрии».

Балет «Озаренность» с использованием искусственного интеллекта был создан и показан в рамках Al-трека проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024». Проект стал важной частью технологической трансформации Сахалинской области, которую Сбер и регион начали в 2023 году. Во время трансформации планируется сконцентрировать Al-технологии на территории Сахалинской области, выделить площадки для апробации решений, а также раскрыть все факторы развития AI, в том числе инфраструктуру, регулирование и кадры.