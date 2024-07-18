Мосгоризбирком утвердил форму бюллетеня для голосования на выборах депутатов Мосгордумы
15:11 18.07.2024
В Москве утверждена форма избирательных бюллетеней, которые будут использоваться в ходе выборов депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва. Документ был утвержден представителями Московской городской избирательной комиссии.
«Предлагается утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выбор депутатов Московской городской думы 8 сентября текущего года согласно приложению 1, - отметил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов. - Определить требования к изготовлению избирательного бюллетеня согласно приложению 2. Требования стандартные, форма стандартная. И все эти приложения только подчинены одному принципу, принципу обеспечения равенства кандидатов перед избирателем».
Кроме того, комиссия утвердила порядок, который обеспечит контроль за изготовлением избирательных бюллетеней накануне голосования. В частности, была образована рабочая группа - она будет контролировать выпуск этих документов.
Напомним, выборы депутатов Мосгордумы будут проходить в столице 6-8 сентября. Избиратели из Троицкого и Новомосковского административного округа, которые также будут выбирать муниципальных депутатов, могут получить больше информации о голосовании на специальной странице МГИК. Информацию о выборах в МГД – 2024 избирателям предоставляют и политические партии, например городское отделение «Единой России», городское отделение КПРФ и другие.
Как уже сообщала «Независимая газета», после проведенных проверок МГИК зарегистрировал 290 кандидатов в Мосгордуму. 16 кандидатам отказали в регистрации, а 83 отказались от участия в выборах или были отозваны выдвинувшими их политическими партиями.
Горожане смогут голосовать как онлайн, так и на избирательных участках. Для голосования бумажным бюллетенем нужно будет подать специальную заявку на сайте mos.ru.
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