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Совет директоров МВФ подтвердил, что рост госдолга США угрожает мировой экономике

17:00 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) подтвердил, что высокий дефицит бюджета и уровень государственного долга США создают угрозу мировой экономике. Такой вывод содержится в заявлении совета по итогам рассмотрения доклада, посвященного ежегодному обзору американской экономики на основании 4-й статьи Устава МВФ.

«Директора отметили, что высокий бюджетный дефицит и продолжающееся увеличение государственного долга США по отношению к ВВП создают риски не только для американской, но и для мировой экономики», — говорится в документе. В связи с этим в совете директоров подчеркнули необходимость заблаговременной фискальной корректировки за счет доходных и расходных мер, а также поиска «структурного и долгосрочного решения проблем, связанных с потолком госдолга».

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