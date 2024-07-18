Борт Air India рейса Дели – Сан-Франциско совершил экстренную посадку в Красноярске

20:12 Источник: Интерфакс

Пассажирский Boeing индийской авиакомпании, направлявшийся в Сан-Франциско, прервал полет и экстренно сел в Красноярске из-за подозрения на пожар в багажном отсеке, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет совершил посадку в аэропорту Красноярска", - сказали в экстренных службах. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что дальнемагистральный Boeing 777 с изображением Махатмы Ганди выполнял рейс из Дели в Сан-Франциско. Во время транзита над Красноярским краем, спустя шесть часов после вылета, экипаж доложил о срабатывании датчика пожара в багажном отсеке и запросил экстренную посадку в Красноярске.