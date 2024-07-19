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НОВОСТИ

Зеленский признал, что Украине не удастся вернуть все территории

10:05 19.07.2024 Источник: Газета.Ru

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Украине не удастся вернуть под свою юрисдикцию все территории, которые были освобождены ВС РФ. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си». По его словам, миру необходимо будет продолжить давление на Россию с целью прекращения боевых действий на Украине.

При этом, как подчеркнул Зеленский, «это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь».

Украинский лидер также не исключил, что в результате упомянутого «давления» на Россию Украина окажется якобы «в сильной позиции».  "Газета.Ру"

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