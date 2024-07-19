Зеленский признал, что Украине не удастся вернуть все территории
10:05 19.07.2024 Источник: Газета.Ru
Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Украине не удастся вернуть под свою юрисдикцию все территории, которые были освобождены ВС РФ. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си». По его словам, миру необходимо будет продолжить давление на Россию с целью прекращения боевых действий на Украине.
При этом, как подчеркнул Зеленский, «это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь».
Украинский лидер также не исключил, что в результате упомянутого «давления» на Россию Украина окажется якобы «в сильной позиции». "Газета.Ру"
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