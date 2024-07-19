Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в предвыборной гонке — ABC

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден поручил провести опрос американцев, чтобы узнать мнение о том, какие у вице-президента США Камалы Харрис шансы победить в предвыборной гонке, если она заменит его. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на чиновника.

По его данным, Байден попросил провести опрос, чтобы узнать, что думают люди о возможных перспективах Харрис в предвыборной гонке. Как отмечает источник, президент стал «более восприимчив» к призывам выйти из гонки.

Чиновник также указал, что сейчас американский лидер «истощен и измотан». Он также добавил, что время, которое Байден проведет на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, даст возможность задуматься о будущем и переговорить с людьми в окружении.

Ранее портал Axios информировал, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже 20–21 июля в связи с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и близких друзей.