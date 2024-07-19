Сийярто считает детсадовским уровень мышления Борреля и рад, что он уходит со своего поста

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает работу главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля провальной и готов прислать ему детскую лопатку для песочницы, чтобы показать всем уровень его мышления. Выступая на встрече с журналистами, руководитель венгерского МИД заявил также, что не может вспомнить другого верховного представителя ЕС хуже Борреля и очень рад его предстоящему уходу с поста.

Сийярто попросили прокомментировать сообщения о том, что Боррель пытается помешать председательству Венгрии в Совете ЕС и в конце августа намерен созвать встречу министров иностранных дел в Брюсселе в то самое время, когда такая неформальная встреча должна состояться в Будапеште. «Я слышал, что верховный представитель пытался организовать это. Я не удивлен, поскольку следил за его карьерой последние пять лет и считаю, что этот период был одним из самых провальных в европейской внешней политике», — сказал глава МИД.

Он отметил, что если бы получил от Борреля приглашение на встречу в Брюсселе 28–29 августа, то, «наверное, отправил бы ему в ответ лопатку для песочницы, потому что это интеллектуальный уровень дошкольника». «К счастью, Жозеп Боррель скоро уйдет, и это может дать новую надежду на то, что Европейский союз прекратит терять свой внешнеполитический вес», — заявил Сийярто. Он добавил, что уже около 10 лет находится на посту министра и за это время видел трех верховных представителей ЕС по иностранным делам и политике безопасности. «Каждый раз, когда истекал срок их полномочий, я был уверен, что хуже быть уже не может, и я всегда ошибался», — признал министр.

Боррель покинет свой пост в начале октября.