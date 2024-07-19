В «Зарядье» 1 августа стартует масштабная программа «Культурный город» — Сергунина

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В Москве, в парке «Зарядье» горожане и гости столицы в ходе форума «Территория будущего. Москва 2030» смогут увидеть специальную программу «Культурный город». Она стартует 1 августа и будет длиться до 8 сентября, в это время можно будет посетить концерты российских и зарубежных артистов. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, вход на все события будет свободным. «Крупнейшей культурной площадкой форума-фестиваля будет парк «Зарядье», - отметила Сергунина. - Там выступят именитые музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств. Они исполнят произведения в разных жанрах — от классики и фольклора до джаза».

В частности, 16-18 августа в парке состоится фестиваль юношеских оркестров мира. В нем будут участвовать творческие коллективы из стран БРИКС и Союза независимых государств. Художественным руководителем проекта стал народный артист СССР дирижер Юрий Башмет.



Например 4 сентября планируется концерт «Музыка сквозь века. Барокко» - ее представят солисты Государственного академического Большого театра России и капеллы «Русская консерватория». А 9 августа можно будет посетить музыкальную программу «Орган сквозь время». Японская органистка Хироко Иноуэ исполнит произведения Петра Чайковского, Георгия Свиридова и Олега Янченко, а также шедевры европейской классики. Также в концерте будут участвовать оперная певица из КНР Шанжун Цзян и флейтистка из РФ Зоя Вязовская.

Как сообщала «Независимая газета» (см номер от 19.07.24), форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» будет проводиться на более чем на 30 площадках в разных районах мегаполиса. Посетители смогут увидеть, как инновации помогают добиваться прогресса в промышленности, градостроительстве и городском хозяйстве, понять планы по развитию столичного транспорта, оценить передовые технологии, применяемые в медицине и образовании, креативных индустриях.