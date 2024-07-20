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В Омске пожар на площади 1 тыс. кв. м охватил семь жилых домов

15:20 20.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар на площади 1 тыс. кв. метров произошел в Омске, горят семь жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. Как отметили в региональном следственном управлении СК России, при тушении было обнаружено тело человека.

«Поступило сообщение о пожаре на улице 18-я Линия. По предварительной информации, горят семь домов. На месте работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС России. Предварительная площадь пожара — 1 тыс. кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как уточнили в пресс-службе регионального следственного управления СК России, при тушении было найдено тело человека. Возгорание произошло во время устранения аварийной ситуации на газопроводе приехавшими по вызову работниками газовой службы. По данному факту проводится проверка.

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