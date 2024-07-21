Депутат Рады рассказал, сколько денег уклонисты несут «мимо кассы», чтобы не попасть в армию
14:49 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уклонисты на Украине дают до $2 млрд взяток, чтобы не попасть на фронт. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире украинского телеканала ТСН.
«Уклонисты несут „мимо кассы“ бешеные суммы — взятки на 2 млрд долларов в год, чтобы не попасть в армию, — отметил он. — Объемы теневого экономического бронирования составляют в год от 700 млн долларов до 2 млрд долларов, это самые адекватные подсчеты».
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