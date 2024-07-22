Боррель объявил о переносе следующей встречи глав МИД в Брюссель из Будапешта

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран сообщества в Будапеште в ответ на «подрыв Венгрией общей политики ЕС», поэтому встреча будет созвана в Брюсселе. Об этом сообщил журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«В соответствии с моим правом определить место проведения встречи я принял решение, что, поскольку 25 [из 27] стран ЕС осуждают позицию Венгрии, мы должны послать сигнал, что поведение Венгрии, которая подрывает единство внешней политики ЕС, должно иметь официальные последствия. Поэтому я принял решение созвать следующую встречу министров иностранных дел и обороны в Брюсселе после летних каникул», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что выслушал мнения всех стран ЕС, но «единой позиции достичь оказалось невозможно: одни хотели ехать в Будапешт, как будто ничего не произошло, другие — в Брюссель, третьи предлагали найти промежуточный вариант».

Традиционно в конце августа — начале сентября страна председатель Совета ЕС проводит двухдневную неформальную встречу глав МИД ЕС под названием «Гимних», где проходит дискуссия в свободной форме о приоритетах внешней политики ЕС в следующем политическом сезоне. Именно эту встречу Боррель перенес в Брюссель.