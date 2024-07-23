GigaChat стал помощником фармацевта в Сбер Еаптеке
11:22 23.07.2024
В контакт-центре Сбер Еаптеки начал работу «Цифровой помощник фармацевта», разработанный Центром индустрии здоровья Сбербанка на базе нейросетевой модели GigaChat. Сервис позволит клиентам Сбер Еаптеки получать поддержку по фармацевтическим вопросам – подбору препаратов, графику приема, противопоказаниям и побочным эффектам. Цифровой помощник автоматически формирует ответ на запрос, а оператор контакт-центра оценивает качество сформированного ответа и после проверки отправляет его клиенту. Подключение сервиса позволит сократить время ожидания ответа фармацевта, а также снизит нагрузку на сотрудников контакт-центра.
Теперь обновление инструкций для консультаций клиентов будет происходить автоматически. Благодаря используемым технологиям модель оперативно получает информацию о новых лекарствах, таким образом предоставляемые сведения полностью соответствуют последним изменениям на фармрынке.
«Внедрение GigaChat API в работу компаний Индустрии здоровья Сбера – важнейшее направление в развитии навыков искусственного интеллекта, разрабатываемых в нашем Центре, – отметил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. – Мы уверены, что использование больших языковых моделей является самым перспективным способом улучшить качество и скорость нашей работы на благо человека».
«Линия фармконсультантов существует в Сбер Еаптеке с 2021 года. За это время было обработано более 600 тыс. обращений, – рассказала генеральный директор Сбер Еаптеки Мария Дроздова. – Благодаря эффективной работе в этом направлении Сбер Еаптека была отмечена в рэнкинге лучших контакт-центров в ритейле и медицине 2024 как лучший голосовой помощник по совокупности консультационных и диалоговых навыков. При этом нагрузка на сотрудников контакт-центра все еще остается очень высокой. Мы рассчитываем, что Цифровой помощник фармацевта на базе GigaChat API позволит снизить нагрузку на сотрудников и улучшить показатели удовлетворенности клиентов».
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