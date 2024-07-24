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«Зеленые» попросили Володина ввести полный запрет на использование животных в цирках

17:12 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экологическая партия «Зеленые» обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос об изменении законодательства для введения полного запрета на использование животных в цирках. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

«Просим рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство в части внесения полного запрета животных в цирковых представлениях. Во избежание резкой смены деятельности цирков и подобных развлекательных заведений российская экологическая партия „Зеленые“ предлагает на первом этапе установить запрет приобретения животных, рожденных на воле, для участия в представлениях», — говорится в письме за подписью сопредседателя партии Александры Кудзаговой.

В письме указывается, что участие животных в цирковых представлениях сопряжено с «жестокими методами» дрессировки, во время которых животным «причиняются боль и страдания, их воля ломается». «Животных, изъятых из естественной среды обитания, обучают воспроизводить действия, им несвойственные, при этом такие действия совершаются исключительно для развлечения людей, в этом нет жизненной необходимости», — отмечается в документе.

Кроме того, отмечают в партии, большинство цирковых животных не доживают до естественной старости.

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