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НОВОСТИ

ХАМАС обвинило Нетаньяху в нежелании договариваться об освобождении заложников

10:05 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США продемонстрировало, что он не хочет договариваться о завершении военной операции в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

«Разговоры Нетаньяху об активизации попыток возвращения заложников являются полной ложью и вводят в заблуждение израильское, американское и международное общественное мнение, хотя именно он сорвал все усилия, направленные на прекращение войны и заключение сделки об освобождении пленных, несмотря на постоянные посреднические усилия наших братьев в Египте и Катаре, несмотря на гибкость и позитивный настрой, проявленные движением», — говорится в заявлении. ХАМАС возложило на Нетаньяху «полную ответственность за последствия такого подхода и судьбу удерживаемых заложников в секторе Газа».

Выступая в среду на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, премьер-министр Израиля заявил, что военная операция в Газе может быстро закончиться, если ХАМАС сложит оружие и освободит заложников. В обратном случае еврейское государство продолжит военную операцию в анклаве до полного уничтожения военного и управленческого потенциала движения и возвращения заложников.

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