15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты превратились в империю лжи, так как регулярно используют дезинформацию для достижения своих корыстных целей. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган, комментируя новую доктрину Корпуса морской пехоты США по манипулированию информацией.

«Обманные действия предпринимаются США не только в военной сфере, обман фактически проник им в костный мозг, — сказал Чжан Сяоган. — Они осмеливаются выдумывать любую ложь ради своих корыстных интересов и уже давно стали настоящей империей лжи».

По его словам, на счету США, в частности, «Операция пересмешник», проводимая во время холодной войны для подкупа СМИ и манипулирования общественным мнением. Чжан Сяоган напомнил, что США продемонстрировали в Совбезе ООН «стиральный порошок» в качестве доказательства наличия у Ирака оружия массового уничтожения, а также использовали отряды «Белых касок» для фальсификации свидетельств бомбежек и химических атак, якобы совершенных правительственными войсками Сирии.

Чжан Сяоган заявил, что США очерняли Китай из-за его политики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также распространяли фейки о китайских вакцинах на Филиппинах и в других странах. Он призвал США прекратить распространять ложную информацию и сбивать мир с толку своей ложью.

Ранее Корпус морской пехоты США опубликовал официальную доктрину «Введение в заблуждение», которая представляет собой тактику для преднамеренного обмана противника посредством различных уловок и манипулирования информацией.