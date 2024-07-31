Президент Ирана заявил Володину, что РФ — приоритет внешней политики исламской республики

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отметил, что развитие связей с Москвой — один из приоритетов внешней политики страны, а санкции США и Запада никак не повлияют на отношения Ирана и России благодаря укреплению двустороннего партнерства.

«Президент заявил, что [Иран] серьезно настроен улучшать отношения с Россией, укрепление связей с соседями и странами региона — приоритет внешней политики Исламской Республики и четырнадцатого правительства», — говорится в заявлении на сайте администрации Пезешкиана, которое было опубликовано в среду.

«Исламская Республика Иран уважает страны, которые в трудные времена были друзьями и союзниками иранского народа, и будет продолжать развивать свои отношения с этими странами со всей силой», — сказал Пезешкиан. По его словам, «если мы будем укреплять наши отношения на основе взаимных возможностей и в направлении их расширения, США и западные страны больше не смогут использовать против нас стратегию санкций, а если и сделают, то это не будет иметь никакого эффекта».