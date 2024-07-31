Президент Ирана заявил Володину, что РФ — приоритет внешней политики исламской республики
17:40 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отметил, что развитие связей с Москвой — один из приоритетов внешней политики страны, а санкции США и Запада никак не повлияют на отношения Ирана и России благодаря укреплению двустороннего партнерства.
«Президент заявил, что [Иран] серьезно настроен улучшать отношения с Россией, укрепление связей с соседями и странами региона — приоритет внешней политики Исламской Республики и четырнадцатого правительства», — говорится в заявлении на сайте администрации Пезешкиана, которое было опубликовано в среду.
«Исламская Республика Иран уважает страны, которые в трудные времена были друзьями и союзниками иранского народа, и будет продолжать развивать свои отношения с этими странами со всей силой», — сказал Пезешкиан. По его словам, «если мы будем укреплять наши отношения на основе взаимных возможностей и в направлении их расширения, США и западные страны больше не смогут использовать против нас стратегию санкций, а если и сделают, то это не будет иметь никакого эффекта».
НОВОСТИ
- 18:45 31.07.2024
- Bloomberg: Первые истребители F-16 доставлены на территорию Украины
- 18:40 31.07.2024
- На втором саммите по Украине должны присутствовать представители России - Зеленский
- 17:12 31.07.2024
- США приостанавливают программу оказания помощи Грузии на $95 млн — Блинкен
- 17:00 31.07.2024
- Единороссы должны озвучивать в ГД только прошедшие обсуждение в партии решения — Медведев
- 16:32 31.07.2024
- Бюджет на три года должен быть ориентирован на национальные цели и победу СВО — Медведев
- 16:12 31.07.2024
- Китай ввел санкции против конгрессмена из США
- 16:05 31.07.2024
- Среди участников онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму разыграют спецпризы
- 16:00 31.07.2024
- В РФ за полгода почти на 20% уменьшилось число ДТП с пьяными водителями — МВД
- 15:32 31.07.2024
- Товарооборот РФ и Индонезии вырос вдвое, несмотря на санкции — Путин
- 15:12 31.07.2024
- В РФ за полгода выявлено на 133% больше фактов организации незаконной миграции — МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать