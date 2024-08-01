ПВО РФ за сутки сбила 14 снарядов РСЗО HIMARS и 61 украинский беспилотник
15:32 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.
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