ПВО РФ за сутки сбила 14 снарядов РСЗО HIMARS и 61 украинский беспилотник

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.