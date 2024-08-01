0
0
104
НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки сбила 14 снарядов РСЗО HIMARS и 61 украинский беспилотник

15:32 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:15 01.08.2024
В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека — CBS
0
74
16:00 01.08.2024
Один человек погиб, еще 8 находятся под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле
0
85
15:14 01.08.2024
Гершкович и Уилан покидают Россию в рамках обмена заключенными с США - Bloomberg
0
190
15:00 01.08.2024
Израиль не поддастся давлению и полон решимости победить — Нетаньяху
0
198
14:32 01.08.2024
Вице-премьер Патрушев подтвердил прогноз по сбору зерна в 2024 г. в 132 млн тонн
0
209
14:12 01.08.2024
Будапешт заверил ЕС, что считает миссию мира по Украине завершенной — El País
0
255
14:00 01.08.2024
ВСУ не получат требуемое количество F-16 из-за нехватки обученных пилотов — NYP
0
249
13:32 01.08.2024
Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ — глава МИД
0
272
13:20 01.08.2024
Украинский коптер атаковал грузовик в Курской области
0
268
13:05 01.08.2024
F-16 не станут панацеей для ВСУ и значительно не повлияют на ход конфликта — Песков
0
282

Возврат к списку