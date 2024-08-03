Корпоративную сеть для инженеров британских АПЛ разработали специалисты из РФ и Белоруссии

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты из России и Белоруссии разработали корпоративную сеть для инженеров британской компании Rolls-Royce Submarines, которая производит реакторы для атомных подводных лодок (АПЛ) королевских ВМС. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние документы Минобороны Великобритании.

Согласно им, несколько лет назад Rolls-Royce Submarines обратилась к консалтинговой фирме WM Reply для разработки обновления своей внутренней корпоративной сети. Эта компания в свою очередь для реализации проекта наняла разработчиков из Белоруссии и России. Предположительно, WM Reply воспользовалась услугами программистов из Минска и Томска с целью сэкономить на своих затратах. Сам контракт фирмы с Rolls-Royce Submarines оценивался в полмиллиона фунтов.

Отмечается, что система интранета включала личные данные сотрудников Rolls-Royce Submarines и британских подводников. Руководство WM Reply рассказало Rolls-Royce Submarines об участии белорусских и российских программистов в проекте лишь весной 2021 года. Минобороны Великобритании было поставлено в известность о произошедшем летом 2022 года.

По информации газеты, в британском военном ведомстве сочли, что инцидент представляет серьезную угрозу национальной безопасности. В частности, в оборонном командовании королевства опасались, что российские и белорусские программисты могли использовать созданный код для обнаружения местоположения подводных лодок. The Daily Telegraph отметила, что представители WM Reply несколько месяцев держали в секрете сведения об участии в проекте разработчиков из Белоруссии и РФ и даже думали дать им в отчетных документах имена умерших подданных Великобритании, чтобы скрыть от заказчика их происхождение.