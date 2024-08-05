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Польскую гребчиху допустили до Олимпиады, несмотря на проваленный допинг-тест

10:20 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полька Дорота Боровская, выступающая в гребле на каноэ, сможет принять участие в Олимпийских играх в Париже, несмотря на положительный результат допинг-пробы. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг тестирования (ITA).

В июне спортсменка сдала допинг-пробу, в которой обнаружили клостебол.

«Спортивный арбитражный суд признал, что польская спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, однако обстоятельства ее дела квалифицированы как отсутствие виновности, и она может свободно участвовать в соревнованиях. В ходе разбирательства спортсменка представила доказательства того, что непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм ее собаки, привел к положительному результату допинг-теста и, учитывая очень низкое содержание препарата, усвоенного гребчихой, она не получила никакой выгоды», — говорится в сообщении.

Боровской 28 лет. Она завоевала две серебряные (2018, 2021) и две бронзовые (2018, 2021) медали чемпионата мира. Также в ее активе золото (2021) и серебро (2018) чемпионата Европы. В 2023 году спортсменка победила на Европейских играх. На Олимпиаде в Токио полька заняла четвертое место в одиночных соревнованиях на дистанции 200 м.

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