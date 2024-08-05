0
0
47
НОВОСТИ

Макрон просит оппозицию не выносить вотум недоверия правительству — Politico

15:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон просит оппозицию не выносить правительству вотум недоверия и обещает пойти на уступки по ряду вопросов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Он (Макрон — прим. ТАСС) не закрывает никакие двери. <…> Он предлагает [оппозиции] договориться по ряду вопросов в обмен на обещание не выносить вотум недоверия», — указал один из собеседников издания. По его информации, Макрон вернется к решению внутриполитических вопросов в конце августа, однако это не значит, что новый премьер-министр, который сменит ушедшего в отставку Габриэля Атталя, будет назначен сразу же после Олимпиады.

Издание указывает, что в качестве преемников Атталя рассматриваются глава региона О-де-Франс (север Франции) Ксавье Бертран и бывший премьер Франции (2016-2017) Бернар Казнёв. Однако пока, указывает газета, Макрон не принял решение. Он «взвешивает и смотрит, что из этого выйдет».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 05.08.2024
Шойгу прибыл с визитом в Иран
0
105
14:12 05.08.2024
На Украине смертность в три раза превысила рождаемость
0
138
14:00 05.08.2024
Премьер Бангладеш подала в отставку и направляется в Индию
0
169
13:32 05.08.2024
Китай обеспечил более половины въездного турпотока в РФ в первом полугодии 2024 г.
0
180
13:20 05.08.2024
Санду и ее партия сдают Молдавию в энергетическое рабство Румынии — Шор
0
222
13:05 05.08.2024
Власти Индии привели в повышенную готовность армию и полицию в Джамму и Кашмире - СМИ
0
222
13:00 05.08.2024
В ЕП хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за виз для РФ — Politico
0
273
12:32 05.08.2024
В Иране угрожают ликвидировать Нетаньяху в ответ на убийство Исмаила Хании
0
313
12:20 05.08.2024
Расселение аварийного жилья войдет в новый нацпроект — Хуснуллин
0
239
12:05 05.08.2024
В Тюмени задержаны два вербовщика, отправивших 19 россиян в ряды террористов в Сирию — ФСБ
0
258

Возврат к списку