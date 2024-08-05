Макрон просит оппозицию не выносить вотум недоверия правительству — Politico
15:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон просит оппозицию не выносить правительству вотум недоверия и обещает пойти на уступки по ряду вопросов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
«Он (Макрон — прим. ТАСС) не закрывает никакие двери. <…> Он предлагает [оппозиции] договориться по ряду вопросов в обмен на обещание не выносить вотум недоверия», — указал один из собеседников издания. По его информации, Макрон вернется к решению внутриполитических вопросов в конце августа, однако это не значит, что новый премьер-министр, который сменит ушедшего в отставку Габриэля Атталя, будет назначен сразу же после Олимпиады.
Издание указывает, что в качестве преемников Атталя рассматриваются глава региона О-де-Франс (север Франции) Ксавье Бертран и бывший премьер Франции (2016-2017) Бернар Казнёв. Однако пока, указывает газета, Макрон не принял решение. Он «взвешивает и смотрит, что из этого выйдет».
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