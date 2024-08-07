Герасимов доложил Путину о ситуации под Курском из пункта оперативного управления

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов находится на одном из пунктов оперативного управления войсками. Поэтому его доклад прозвучал по видеосвязи, пояснил, открывая совещание с руководителями силовых структур, президент РФ Владимир Путин.

«Прошу доложить ситуацию которая складывается в Курской области по линии ваших ведомств, — обратился верховный главнокомандующий. — Начальник Генерального штаба находится сейчас на одном из пунктов оперативного управления, доложит по видеосвязи».

Вместе с главой государства в зале совещаний подмосковной резиденции Ново-Огарево присутствовали секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава Минобороны Андрей Белоусов.

«Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков», — заявил Герасимов в ходе доклада в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Всего границу РФ пересекли около 1 тыс военнослужащих ВСУ.

[обновлено 17:14]

Продвижение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России на курском направлении остановлено, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.



«Действиями подразделений прикрытия границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории РФ на курском направлении остановлено», — доложил он президенту РФ Владимиру Путину на совещании с руководителями силовых ведомств, Минобороны, Генерального штаба и ФСБ.





